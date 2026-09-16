Diyarbakır’da trafik kazası: 1 yaralı
Diyarbakır’da hafif ticari aracın refüje çarpıp yan yatması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Diyarbakır'da hafif ticari aracın refüje çarpıp yan yatması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Olay Kayapınar ilçesi Abdulkadir Aksu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç refüje çarpıp yan yattı. Kazada 1 kişi yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı