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Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir otomobilin park halindeki römorka çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde seyir halindeki otomobilin park halindeki römorka çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Çakartaş Mahallesi'nde S.K. (65) idaresindeki 01 ABL 848 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki römorka çarptı. Kazada sürücü S.K., torunları M.R. (6) ve B.K. (4) yaralanırken, eşi N.K. (60) hayatını kaybetti.

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. N.K.'nin cenazesi hastane morguna, yaralılar ise kentteki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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