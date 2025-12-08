Takla atan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde ilçenin kırsal Leblebitaş Mahallesi Viranşehir yolu mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise yaralandığı belirlendi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Hayatını kaybeden ise otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR