Takla atan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Otomobilin takla attığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde ilçenin kırsal Leblebitaş Mahallesi Viranşehir yolu mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise yaralandığı belirlendi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Hayatını kaybeden ise otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa