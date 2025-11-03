Diyarbakır'da Trafik Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde otomobil ile sepetli motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saatlerinde Çüngüş ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Şaban P. yönetimindeki otomobil, Şehmus Cengiz yönetimindeki sepetli motosikletle çarpıştı. Kazada Şehmus Cengiz ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Cengiz, Çüngüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledilen Cengiz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR