Tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Güncelleme:
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olay, Çınar ilçesi Yuvacık Mahallesi'nde meydana geldi. 33 AFF 156 plakalı otomobil ile tır çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

