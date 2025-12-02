Diyarbakır'da Ticari Taksiler Çarpıştı: İki Şoför Yaralandı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde tali yoldan ana yola kontrolsüzce çıkan bir ticari taksi, ana yolda seyreden başka bir taksiyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri yan yatarken, iki ticari taksi şoförü hafif şekilde yaralandı. Kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Kayapınar ilçesinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tali yoldan ana yola kontrolsüz bir şekilde geçmeye çalışan ticari taksi, sol şeritten gelen diğer ticari taksinin hızla çarpmasına neden oldu. Çarpışmanın şiddetiyle taksilerden biri yolun ortasına doğru savrularak yan yattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan şoförler, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR