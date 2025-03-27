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Diyarbakır'da Taziye Dönüşünde Feci Kaza: 3 Ölü, 4 Yaralı

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Diyarbakır'da taziye dönüşü meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'da taziye dönüşü feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da taziye dönüşü 4 aracın karıştığı zincirleme kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bismil ilçesi Kırsal Tepe Mahallesi mevkisinde, sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Öte yandan, kazaya karışan araçlarından ikisinin taziye dönüşünde bulunduğu öğrenildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ - 3.Sayfa
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