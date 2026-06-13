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Çınar'da tarla yangını

Çınar'da tarla yangını
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir buğday tarlasında çıkan yangında 200 dönüm alan küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir tarlada çıkan yangında 200 dönüm buğday küle döndü.

Ballıbaba Mahallesi'nde biçilmemiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi ve vatandaşların müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 200 dönüm buğday küle döndü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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