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Diyarbakır'da Takla Atan Otomobilin Kazası Kamerada

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu 3 kişi ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'da takla atan otomobilin kazı anı kamerada: 3 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 3 kişi ağır yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Kayapınar ilesinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 21 AEA 683 plakalı otomobil, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda yol kenarındaki toprak ve taş yığınına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan araçtan 2 kişi dışarı fırladı. Kazada, M.S, S.K. ve Y.A. ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'da Takla Atan Otomobilin Kazası Kamerada
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ - 3.Sayfa
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