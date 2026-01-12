Diyarbakır'da araç takla attı: 2 yaralı
Diyarbakır-Bingöl karayolunda gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada iki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'da kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki kişi yaralandı.
Kaza, Diyarbakır- Bingöl karayolunda meydana geldi. Gizli buzlanma nedeni ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkıp takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa