Diyarbakır'da Sürekli İptal Edilen Sürücü, Makas Atarken Tespit Edildi

Diyarbakır'da sürücü belgesi daimi olarak iptal edilen şahıs makas atarken tespit edildi

Makas atan sürücüye 53 bin TL ceza

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, sürücü belgesi 2016 yılında daimi olarak iptal edilen şahıs, makas atarken tespit edilmesiyle 53 bin 753 lira Trafik İdari Para Cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce Kent Güvenlik Yönetim Sistemi görevlileri tarafından makas attığı tespit edilen araç sürücüsü, KGYS görüntülerine istinaden; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun ilgili maddelerine uyarınca toplam 53 bin 753 TL Trafik İdari Para Cezası tanzim edildi.

Öte yandan, şahsın sürücü belgesinin de 2016 tarihinde daimi olarak iptal edildiği belirlendi. Şahıs, (Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek) maddesi hükümlerine göre adli işlem yapılmak üzere Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildiği kaydedildi.