Diyarbakır'da Su Kuyusunda Zehirlenme: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bir su kuyusunu temizlemek isterken zehirlenen 4 kişi hayatını kaybetti. Ekiplerin kuyudan çıkardığı kişilerin gazdan zehirlendiği değerlendiriliyor.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde temizlemek için girdikleri su kuyusunda zehirlenen 4 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Petekkaya Mahallesi Beybağı Küme Evleri mevkisinde kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 kişi, temizlemek için girdikleri su kuyusundan uzun süre çıkmadı. 112 Acil Çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Merdiven ve halat yardımıyla kuyuya giren ekipler, 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Su tahliyesi için kullandıkları motordan sızan gazdan zehirlendikleri değerlendirilen kişilerin kuyudan çıkarılması için ekiplerin çalışması sürüyor. - DİYARBAKIR

