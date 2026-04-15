Su arıtma cihazına zulalanmış esrar ele geçirildi

Su arıtma cihazına zulalanmış esrar ele geçirildi
Diyarbakır'da jandarma ekipleri, su arıtma cihazına zulalanmış 1 kilo 50 gram kubar esrar ele geçirdi. Uyuşturucu madde imal ve ticaretine karşı sürdürülen çalışmaların bir parçası olarak gerçekleştirilen operasyonda, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla adli ve mülki görevlerin devam ettiği bildirildi.

Diyarbakır'da su arıtma cihazına zulalanmış 1 kilo 50 gram kubar esrar ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde uyuşturucu madde imal ve ticaret yapan kişilere yönelik titiz çalışmalar yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Pirinçlik Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bir araçta yapılan aramada, araç içerisinde bulunan Y.E.A. isimli kişiye ait su arıtma cihazına narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada su arıtma cihazının içerisine gizlenmiş vaziyette 1 kilogram 50 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız

"Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız"
Savaşta bir ilk! İran saldırılarını yönlendirmek için Çin yapımı casus uydu temin etti

Savaşın seyrini değiştirecek adım
Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 124'e yükseldi

Ülkeden gelen haber kan dondurdu! Bilanço korkunç boyutlarda
Atletico Madrid-Barcelona maçında yürekleri ağza getiren sakatlık

Yürekleri ağza getiren an! Dakikalar sonra yaşanan daha da acayip
Slovenya Meclis Başkanı Stevanovic'ten, NATO'dan çekilmeye ilişkin olası referanduma destek sinyali

Avrupa ülkesinden şok! NATO'dan çıkmaya hazırlanıyorlar
ABD sorgusuz sualsiz vurdu, Pasifik kana bulandı! Çok sayıda ölü var

Sorgusuz sualsiz füze yağdırdılar
Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 124'e yükseldi

Ülkeden gelen haber kan dondurdu! Bilanço korkunç boyutlarda
LGS çıkışı verdiği röportaj milyonlarca kez izlenmişti! Bakın şimdi ne yapıyor?

LGS çıkışındaki röportajıyla biliniyordu! Kazancı dudak uçuklattı
Polisten ibretlik ceza! Bir daha motora elini sürmez

Polisten ibretlik ceza! Bir daha motora elini sürmez