Su arıtma cihazına zulalanmış esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da su arıtma cihazına zulalanmış 1 kilo 50 gram kubar esrar ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde uyuşturucu madde imal ve ticaret yapan kişilere yönelik titiz çalışmalar yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Pirinçlik Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bir araçta yapılan aramada, araç içerisinde bulunan Y.E.A. isimli kişiye ait su arıtma cihazına narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada su arıtma cihazının içerisine gizlenmiş vaziyette 1 kilogram 50 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı