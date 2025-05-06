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Diyarbakır'da Sopalı ve Kemerli Kavga Kameralara Yansıdı

Diyarbakır'da Sopalı ve Kemerli Kavga Kameralara Yansıdı
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan sopalı ve kemerli kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kavga, vatandaşların müdahalesiyle sona erdi.

Diyarbakır'da iki grup arasında sopalı ve kemerli kavga kamerada

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan sopalı ve kemerli kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre, merkez Yenişehir ilçesi Ekinciler Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Taraflar, birbirlerine sopa ve kemerle saldırdı. Çevrede bulunan vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrıldı.

Grubun kavgası bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZEHRA GAYRETLİ - 3.Sayfa
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