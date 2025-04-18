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Diyarbakır'da son 2 yıl içerisinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 20 ton 776 kilo esrar ele geçirildi.

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Diyarbakır'da son 2 yıl içerisinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 20 ton 776 kilo esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'da son 2 yıl içerisinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 20 ton 776 kilo esrar ele geçirildi. Tonlarca uyuşturucu, jandarma gözetiminde imha edilmeye başlandı. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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