Diyarbakır'da son 2 yıl içerisinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 20 ton 776 kilo esrar ele geçirildi.
Diyarbakır'da son 2 yıl içerisinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 20 ton 776 kilo esrar ele geçirildi.
Diyarbakır'da son 2 yıl içerisinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 20 ton 776 kilo esrar ele geçirildi. Tonlarca uyuşturucu, jandarma gözetiminde imha edilmeye başlandı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa