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Diyarbakır'da Sokak Köpeği Saldırısı: 5 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Diyarbakır'da Sokak Köpeği Saldırısı: 5 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde başıboş bir sokak köpeği tarafından saldırıya uğrayan 5 yaşındaki D.F., kafasından yaralandı ve hastaneye kaldırılarak tedavi edildi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde başıboş sokak köpeği saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk, kafasından yaralandı.

Merkez Sur ilçesi kırsal Beybulak Mahallesi'nde 5 yaşındaki D.F., başıboş sokak köpeği saldırısında kafasından yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine, olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

D.F., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Kafasında sıyrıklar oluşan küçük çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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