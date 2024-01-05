Diyarbakır'da silahlı saldırı: Yaya ve otobüs şoförü yaralandı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iki kişinin sıktığı kurşunların hedefi olan yaya ve özel halk otobüsü şoförü yaralandı. Şüphelilerin kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi'nde ismi öğrenilemeyen 2 kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle cadde üzerinde silahla ateş açtı. Bu esnada yoldan geçen Aydın T. ile seyir halindeki özel halk otobüsü şoförü Serkan A. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Dicle Üniversitesi Hastaneleri ve Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Başından yaralanan otobüs şoförü Serkan A. ve Aydın T'nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, şüphelilerin kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR