Diyarbakır'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaldırımda silahlı saldırıya uğrayan bir kişi, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Kamışlo Bulvarı'nda kaldırımda bulunan bir kişi, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

