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Diyarbakır'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan 44 yaşındaki Tuncay Tatlı hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde caddede silahlı saldırıya uğrayan şahıs, hayatını kaybetti.

Melikahmet Mahallesi İnönü Caddesi'nde kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Tuncay Tatlı (44), ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tatlı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tatlı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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