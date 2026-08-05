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Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki taraf arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılardan A.T. (17), kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde iki taraf arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Muradiye Mahallesi'nde iki taraf arasında henüz belirlenmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan biri Dicle Üniversitesi Hastanesine, diğeri ise özel bir hastaneye sevk edildi. Özel hastaneye sevk edilen A.T. (17) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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