Diyarbakır'da Silahlı Kavga: Masum Şahıs Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, tamamen olayla ilgisi olmayan bir kişi kurşunla hayatını kaybetti. Olay, bir annenin feryadıyla yürekleri burktu.

Diyarbakır'da dün gece saatlerinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, olayla ilgisi olmayan ve karşı yolda ilerleyen bir kişi, kurşunun isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Annenin feryadı, yürekleri burktu.

Olay, saat 02.00 sıralarında Bağlar ilçesi Bayramoğlu mevkiinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan grup arasında çıkan tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Olayda yolun karşısında ilerleyen ve konuyla ilgisi bulunmayan ismi öğrenilemeyen şahsın başına kurşun isabet etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan ilk incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden şahıs morga kaldırılırken, güvenlik güçleri şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olay yerine gelen annenin feryadı, yürekleri burktu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
