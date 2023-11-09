Diyarbakır'da silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca, 18 Eylül'de Dumlupınar Mahallesi 802. Sokak'ta aralarında daha önce husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan, 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tarafların kan gütme nedeniyle silah arayışı içerisinde olduklarının tespit edilmesi üzerine 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı, çelik yelek, 6 ruhsatsız pompalı tüfek, tabanca, 11 şarjör ve 431 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.G, B.G. ve O.D. tutuklandı, C.T. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.