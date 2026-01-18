Haberler

Diyarbakır'da akaryakıt istasyonunda silahlı kavga: 1 yaralı

Diyarbakır'da bir akaryakıt istasyonunda iki grup arasında çıkan silahlı kavga sonucu 1 kişi yaralandı. Kurşunların depolara isabet etmemesi ile büyük bir facia yaşanmadı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Diyarbakır'da bir akaryakıt istasyonunda çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Kurşunların depolara isabet etmemesi faciayı önledi.

Olay, Bağlar ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kurşunların hedefi olan 1 kişi yaralandı. Kurşunların depolara isabet etmemesi ise faciayı önledi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan detaylı çalışmada olaya karıştığı belirlenen zanlılar gözaltına alındı.

Silahlı kavganın öğlen saatlerinde düğün salonunda çıkan kavganın devamı olduğu iddia edildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
