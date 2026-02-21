Haberler

Diyarbakır'da arazide erkek cesedi bulundu

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan bir arazide 29 yaşındaki Kadir Öncel'in silahla başından vurulmuş cesedi bulundu. Olayla ilgili 44 yaşındaki S.A. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde arazide silahla başından vurulmuş erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kervanpınar Mahallesi'nde dün 23.50 sıralarında arazide silahla başından vurulmuş erkek cesedi olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede, cesedin Kadir Öncel (29) ait olduğu belirlendi.

Olaya ilişkin şüpheli S.A. (44) yakalandı. Jandarma Suç Araştırma Timlerince yürütülen çalışmada, Bismil'e bağlı Köseli Mahallesi'nde bir kahvehanede yaşanan tartışmanın ardından S.A'nın (44) takip ettiği Kadir Ö'yü aracına binerken silahla öldürdüğü ve cesedi araziye bıraktığı belirlendi. Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
