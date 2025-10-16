Haberler

Yer: Diyarbakır! Kendini araçların önüne attı, sürücülere saldırdı

Yer: Diyarbakır! Kendini araçların önüne attı, sürücülere saldırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Yer: Diyarbakır! Kendini araçların önüne attı, sürücülere saldırdı
Diyarbakır'da bir kadın, ana yol üzerine çıkıp seyir halindeki araçların önüne atladı. Kadının sergilediği ilginç hareketler dikkat çekerken o anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Diyarbakır'da bir kadın, ana yol üzerine çıkıp seyir halindeki araçların önüne atlayarak trafiği kilitledi. Olay anları cep telefonlarıyla kaydedildi.

TRAFİĞİ KİLİTLEDİ

Dün akşam saatlerinde kentin en işlek caddelerinden olan Kayapınar ilçesi 75 Metrelik Yol üzerinde meydana gelen olayda, ismi öğrenilemeyen kadın, lunapark kavşağına çıkıp seyir halindeki araçların önünü kesti. Duran araçların üzerine atlayan kadın, caddede trafiğin kilitlenmesine neden oldu.

KENDİSİNİ SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞANLARA DA SALDIRDI

Kendisini sakinleştirmeye çalışan vatandaşların üzerine yürüyüp tekmeler savuran kadın, daha sonra refüje uzandı. Burada ilginç hareketler sergilemeye devam eden kadın için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edilen kadın daha sonra ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü. Yaşanan olay vatandaşların cep telefonlarına yansıdı.

Yer: Diyarbakır! Kendini araçların önüne attı, sürücülere saldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarımuhammed dursun:

Aşırı sevimli geldi

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Basar:

Alkol Böyle Bir Ağzıyla İçenler Var Birde Gtyle

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
