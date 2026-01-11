Haberler

Diyarbakır'da seyir halindeki araç alev topuna döndü

Güncelleme:
Diyarbakır'da seyir halindeki araç alev aldı.

Diyarbakır'da seyir halindeki araç alev aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay Yenişehir ilçesi Şehitlik semti İmam Hanifi Cami yanında meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken alev topuna döndü. Sürücüsünün can havliyle dışarı çıktığı aracı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

