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Diyarbakır'da seyir halindeki araç alev topuna döndü

Diyarbakır'da seyir halindeki araç alev topuna döndü
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Diyarbakır-Bingöl kara yolunda seyir halindeki bir araç, motor bölümünde çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Diyarbakır'da seyir halindeki araç bir anda yanmaya başladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Diyarbakır-Bingöl kara yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki aracın motor bölümü henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Kısa sürede alevler tüm aracı sardı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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