Şehir içi hat tartışması kanlı pusuyla bitti: 1 ölü

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde şehir içi hattı tartışması yüzünden çıkan husumette Ferhat Gezer silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti, ancak ağır yaralanan Gezer tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde şehir içi hattı tartışması nedeniyle başlayan husumet kanlı bitti. Silahlı saldırıya uğrayan şahıs, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, taraflar arasında şehir içi hattı nedeniyle çıkan tartışma uzlaştırma sonucu sona erdi. Taraflardan arasında tekrar başlayan husumet nedeniyle Ferhat Gezer (35), Kocaköy ilçesi kırsal Günalan Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak Kocaköy Devlet Hastanesine sevk edilen Gezer, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
