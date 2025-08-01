Diyarbakır'da Saman Yüklü Kamyonun Tehlikeli Seyri Kameralara Yansıdı
Diyarbakır'ın Silvan Bulvarı'nda, saman yüklü bir kamyonun rüzgar nedeniyle samanları yola dökmesi sonucu diğer araçların görüş açısını kapatması trafiği tehlikeye soktu. Olay, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Diyarbakır'da saman yüklü kamyonun trafikteki tehlikeli seyri kameralara yansıdı.
Silvan Bulvarı'nda seyir halindeki kamyondan samanlar yola döküldü. Rüzgarın etkisiyle diğer araçların camlarına savrulan samanlar görüş açısını kapattı. Trafiği tehlikeye sokan olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa