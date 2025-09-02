Diyarbakır'da Restoranda Yangın: 2 Kişi Dumandan Etkilendi

Diyarbakır'da bir restoranın baca kısmından çıkan kıvılcımlar, çatının yanmasına neden oldu. Yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi'nde bulunan bir restoranda yaşandı. Baca kısmından çıkan kıvılcımlar çatının yanmasına neden oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda 2 kişi dumandan etkilenirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR