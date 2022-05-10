Tren rayları üzerinde korkunç manzara! Genç adamın cansız bedeni başı kesik halde bulundu
Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Diyarbakır'da tren rayları üzerinde başı gövdesinden ayrılmış 27 yaşındaki bir erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde bulunan etrafı demir çitlerle kapatılmış tren rayı üzerinde öğle saatlerinde başı kesik erkek cesedi ihbarı yapıldı. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
BAŞI GÖVDESİNDE AYRILMIŞ HALDE BULUNDU
Olay yerine gelen ekipler, raylar üzerindeki başı gövdesinden ayrılmış ceset buldu. Cesedin üzerinden 27 yaşındaki Recep Alak'a ait kimlik çıktı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bu arada inceleme yapılırken fark edilen bir tren olay yerine gelmeden durduruldu. Yapılan incelemenin ardından ceset otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa