Diyarbakır'da polis aracının geçişi sırasında EYP patladı

Güncelleme:
Diyarbakır'da bir polis aracının geçişi sırasında yol kenarına bırakılan el yapımı patlayıcı (EYP) patladı. Olayda can kaybı veya yaralanma olmazken, patlamanın faillerinin tespiti için soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, "26 Mart saat 18.34 sıralarında Kamişlo Bulvarı ile Nevruz Caddesi kavşağı kesişiminde meydana gelen patlamaya ilişkin olarak yapılan ilk incelemelerde olay sırasında bölgeden geçmekte olan sivil bir polis aracının, yol kenarına bırakılan ve içerisinde el yapımı patlayıcı (EYP) bulunduğu değerlendirilen bir poşetin üzerinden geçtiği esnada patlamanın meydana geldiği anlaşılmıştır. Meydana gelen patlamada can kaybı ya da yaralanma yaşanmamış, araçta da herhangi bir hasar oluşmamıştır. Yapılan teknik ve kamera incelemelerinde, el yapımı patlayıcının (EYP) saat 18.21 sıralarında bir motosikletli şahıs tarafından yol kenarına bırakıldığı, aradan geçen süre içerisinde farklı araçların da aynı güzergahı kullandığı, patlamanın ise yaklaşık 12 dakika sonra gerçekleştiği tespit edilmiştir. Elde edilen mevcut bulgular çerçevesinde bu aşamada, uzaktan kumanda mekanizması bulunmayan söz konusu patlayıcıyla doğrudan polis aracının hedef alındığına dair bir bulguya ulaşılmamıştır. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilgili birimlerce geniş çaplı tahkikat başlatılmış olup, olayın aydınlatılması ve olaya karışan şüpheli ya da şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran'ın enerji santrallerini 10 gün daha vurmayacağız

Talep İran'dan geldi, Trump kabul etti! 10 gün daha uzatıldı
Dünya Kupası için son 90 dakika! Romanya'yı deviren A Milli Takımımız finalde

Dünya Kupası'na son 90 dakika! Millilerimiz finale yükseldi
İşte Zuhal Kalaycıoğlu'nun savcılık ifadesi

Annesi baştan sona anlattı! Kızını bu yüzden saklamaya kalkmış
Haberler.com
500

Kalbi 3 saat durdurularak, aort damarı değiştirildi

Tam 3 saat hayattan koptu, şimdi eskisinden daha sağlıklı
Ne yaptın sen Arda! Bütün ülke onu konuşuyor

Ne yaptın sen Arda! Bütün ülke onu konuşuyor
Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'ndan itiraf! Her şey devre arasında belliymiş

Gecenin kahramanlarından bomba itiraf: Meğerse her şey belliymiş
Hamileyim diye geldi, gebelik belirtileri sandığı şey hayatının şokunu yaşattı

Hamileyim diye geldi, gebelik belirtileri sandığı şey hayatının şokunu yaşattı
Kalbi 3 saat durdurularak, aort damarı değiştirildi

Tam 3 saat hayattan koptu, şimdi eskisinden daha sağlıklı
Rumen kaleci Radu, Türkiye'nin attığı golün şaşkınlığını üzerinden atamadı

Rumen kalecinin attığımız gole tepkisi öyle böyle değil
Otobüsün içinden kimler indi kimler! A Milli Takım'a büyük destek

Otobüsün içinden kimler indi kimler