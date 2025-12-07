Diyarbakır'da pikap tıra arkadan çarptı: 1 yaralı
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir pikap, seyir halindeki bir tıra arkadan çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'da pikap, seyir halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Ergani ilçesi Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen pikap, seyir halinde olan tıra arkadan çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa