Diyarbakır'da pikap bariyerlere ok gibi saplandı: 2 yaralı

Diyarbakır'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap bariyerlere çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır-Bismil karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap bariyerlere çarparak durabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR