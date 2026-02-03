Haberler

Diyarbakır'da pikap bariyerlere ok gibi saplandı: 2 yaralı

Diyarbakır-Bismil karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap, bariyerlere çarparak durdu. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap bariyerlere çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır-Bismil karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap bariyerlere çarparak durabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR



