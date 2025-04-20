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Diyarbakır'da Pikap ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Diyarbakır'da Pikap ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde meydana gelen kazada, pikap ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde pikap ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Karabehlül Bey Caddesi'nde E. T. idaresindeki 27 YL 726 plakalı pikap ile A.B. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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