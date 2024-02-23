Diyarbakır'da petrol kuyusunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 1 işçinin öldüğü, 1 işçinin yaralandığı TPAO'ya ait petrol kuyusunda sondaj çalışmasında meydana gelen patlama, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, sabah saat 08.30 sıralarında Duru Mahallesi'ndeki "Duru-1" petrol kuyusunda meydana geldi. Kuyuda sondaj çalışması esnasında gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada işçilerden İhsan Tunar (33) hayatını kaybederken, Veysel Sert (40) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine güvenlik güçleri ile sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan işçi, ambulansla kaldırıldığı Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Patlama anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan patlamayı öğrenerek olay yerine gitmeye çalışan hayatını kaybeden işçi İhsan Tunar'ın yakınlarının bulunduğu Ş.T. idaresindeki otomobil, Diyarbakır-Silvan karayolunun 64. kilometresinde devrildi. Kazada Aynur Tunar (30), Hamza Tunar (57) ve Türkan Tunar (30) yaralandı. Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR