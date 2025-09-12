Haberler

Diyarbakır'da Park Halindeki Minibüs Yangını

Diyarbakır'da Park Halindeki Minibüs Yangını
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde park halindeki bir minibüs, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alevlere teslim oldu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, aracı söndürdü. Yangın nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde park halindeki minibüs, alevlere teslim olarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Talaytepe Mahallesi'nde dün gece saatlerinde park halindeki bir minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle yandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alev topuna dönen minibüs yangını, itfaiye erleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangından ölen ve yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Piyasalar alev alev! İşte Altın, dolar ve euro'da son durum

Piyasalar alev alev! İşte Altın, dolar ve euro'da son durum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti'den Özel'in 'Hayatı durduracak eylemler yaparız' restine yanıt

AK Parti'den Özel'in "Hayatı durduruz" restine sert yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.