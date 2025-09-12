Diyarbakır'da Park Halindeki Minibüs Yangını
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde park halindeki bir minibüs, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alevlere teslim oldu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, aracı söndürdü. Yangın nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Talaytepe Mahallesi'nde dün gece saatlerinde park halindeki bir minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle yandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alev topuna dönen minibüs yangını, itfaiye erleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangından ölen ve yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa