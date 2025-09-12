Diyarbakır'da Park Halindeki Minibüs Yangını

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde park halindeki minibüs, alevlere teslim olarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Talaytepe Mahallesi'nde dün gece saatlerinde park halindeki bir minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle yandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alev topuna dönen minibüs yangını, itfaiye erleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangından ölen ve yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR