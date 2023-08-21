Diyarbakır'da kendisini kumara alıştırdığını öne sürdüğü adamı pala ile öldürdü

Diyarbakır'da pala ile Sadık İpek'i öldürüp Basri H.'yi yaralayan Kadri Sonaçan tutuklandı. Sonaçan, ifadesinde İpek'in kendisini kumara alıştırdığını öne sürdü.

DİYARBAKIR'da pala ile Sadık İpek'i (57) öldürüp Basri H.'yi de (57) yaralayan Kadri Sonaçan (42) çıkarıldığı mahkemece, 'Tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Sonaçan, ifadesinde İpek'in kendisini kumara alıştırdığını ve bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Olay, dün saat 01.30 sıralarında Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Dicle Sokak'taki Merih Apartmanı'nda bulunan Diyarbakır Genç Müzisyenler Derneği'nde meydana geldi. 5 katlı apartmanın 2'nci katındaki derneğe gelen Kadri Sonaçan, kendisine kapıyı açan Sadık İpek ve Basri H.'ye saldırdı. Bu sırada Basri H., bir odaya sığınarak kapıyı kapatıp, sandalye ile destek verdi. Sesler üzerine mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede adrese gelirken, bu sırada Kadri Sonaçan, balkona çıkarak elindeki Türk bayrağıyla bağırmaya başladı. İçeri giren ekipler, Sonaçan'ı gözaltına aldı.

Yapılan kontrolde Sadık İpek'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Basri H. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Sadık İpek'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi. Basri H. İse tedavisinin ardından taburcu edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Kadri Sonaçan, işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Mahkemede verdiği ifadede Sadık İpek'in kendisini kumara alıştırdığını ve olayı bu sebeple gerçekleştirdiğini öne süren Sonaçan, 'Tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.