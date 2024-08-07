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Diyarbakır'da otomobilin çarptığı motokurye hayatını kaybetti

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Diyarbakır'da alkolü sürücünün, yaya geçidinden geçen aile ve motokurye ile oğluna çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılardan motokurye Kemal Esmer hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diyarbakır'da otomobilin çarptığı motokurye hayatını kaybetti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da alkolü sürücünün, yaya geçidinden geçen aile ve motokurye ile oğluna çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılardan motokurye Kemal Esmer hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dün akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Fabrikası Mahallesi Elazığ Bulvarı'nda Ö.F.T. idaresindeki 46 VD 677 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjü aşarak yaya geçidinden geçen aile ve 21 ACN 622 plakalı motosiklet sürücüsü motokurye Kemal Esmer ile oğluna çarpmıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti. Sürücüler ile birlikte 2'si çocuk 5 yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilmişiti. Polis, yaptığı kontrolde Ö.F.T.'nin 2,89 promil alkolü olduğunu belirledi.

Sağlık ekiplerince Dicle Üniversitesi Hastaneleri'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü Esmer, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Esmer'in cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından toprağa verildi.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır Güvenlik Trafik Kazaları Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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