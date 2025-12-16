Otomobilin arkasına tutundu, hem kendini hem trafiği tehlikeye attı

Diyarbakır'da bir kişi, arkasına tutunduğu otomobil ile metrelerce ilerledi. Hem kendini hem de trafiği tehlikeye atan şahıs, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Bir şahıs, caddede seyir halinde olan otomobilin arka kısmına tutundu. Araçla metrelerce ilerleyen şahıs hem kendini hem de trafiği tehlikeye attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - DİYARBAKIR