Haberler

Diyarbakır'da bir otomobilin gizli bölmelerinden çok sayıda silah çıkartıldı

Diyarbakır'da bir otomobilin gizli bölmelerinden çok sayıda silah çıkartıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da polis ekiplerinin bir otomobilde yaptığı aramada, gizli bölmelerden AK-47, MP-5, çok sayıda tabanca ve şarjör ele geçirildi. Silah ticareti ve kaçakçılığına yönelik operasyonda tahkikat sürüyor.

Diyarbakır'da polis ekiplerinin bir otomobilde yaptığı aramada, gizli bölmelerden çok sayıda silah çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah ticareti ve kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler, şüpheli otomobilde yaptığı aramada, 1 adet AK-47 uzun namlulu piyade tüfeği, 1 adet MP-5 otomatik tabanca, 1 adet CZ marka otomatik tabanca, 16 adet tabanca ve 30 adet tabanca şarjörü ele geçirdi.

Konuya ilişkin tahkikatın devam ettiği bildirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti'ye geçti! Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

CHP'den ayrılan belediye başkanı AK Parti'de! Rozetini Erdoğan taktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hastane önünde akılalmaz doğum: Pijama paçasına düşen bebeğini böyle kurtardı!

Hastane önünde doğum: Pijama paçasına düşen bebeğini böyle kurtardı!
Emekli ve memurun zam hesabı değişti: İşte yeni maaşlar

Emekli ve memurun zam hesabı değişti: İşte yeni maaşlar
Özgür Özel grup toplantısı için kararını verdi

Özgür Özel grup toplantısı için kararını verdi
27 saattir her yerde aranıyordu! Kayıp çocuktan sevindiren haber

23 Nisan'da başkanlık koltuğuna oturmuştu! Kayıp çocuktan güzel haber
Dün kurak topraktı, bugün göl evi oldu

Dün kurak topraktı, bugün göl evi oldu
Fenerbahçe'de iki ayrılık birden! Livakovic ve İrfan Can yolcu

İkisi içinde aynı karar çıktı!
Aleyna Kalaycıoğlu mahkemede aylık gelirini açıkladı

Mahkemede aylık gelirini açıkladı