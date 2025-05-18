Diyarbakır'da Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İlçenin Yeşilköy mevkisinde 21 ADF 088 plakalı Volvo marka otomobil ile 34 AB 1886 plakalı Volkswagen Amarok kamyonet sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılardan Mehmet Tahir Turan (71) hayatını kaybederken, Mehmet Nevap M., Fethullah A. ve Mehmet Ali D., ilk müdahalelerinin ardından Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR