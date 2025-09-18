Haberler

Diyarbakır'da Otomobil ve ATV Çarpıştı: Baba Hayatını Kaybetti, İki Oğlu Yaralandı

Diyarbakır'da Otomobil ve ATV Çarpıştı: Baba Hayatını Kaybetti, İki Oğlu Yaralandı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ile ATV'nin çarpışması sonucu 71 yaşındaki baba hayatını kaybetti, iki oğlu ise yaralandı. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde otomobil ile ATV'nin çarpışması sonucu baba hayatını kaybetti, iki oğlu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bismil'e bağlı Ambar Mahallesi mevkiinde M.K. idaresindeki otomobil ile önünde seyir halinde olan ATV çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle tarlaya düşen ATV'nin üstündeki Kasım Kaya (71), oğulları A.K. ile T.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye nakledildi. Ağır yaralanan Kasım Kaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
