Haberler

Diyarbakır'da Otomobil ve At Çarpışmasında 1 Ölü, 7 Yaralı

Diyarbakır'da Otomobil ve At Çarpışmasında 1 Ölü, 7 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir otomobil ile atın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Olay yerine yapılan müdahale sonrası yaralılar hastanelere sevk edildi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde iki otomobil ile atın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam Sulubağ Mahallesi mevkisinde bir otomobil ile at çarpıştı. Başka bir otomobil ise telef olan ata çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Kocaeli'deki yangın faciasında 7 kişi açığa alındı

Parfüm tesisindeki faciada çok sayıda kişi açığa alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı

Bomba iddia: Gedson, Süper Lig'in iki devine haber yolladı
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Görüntü Hakkari'den! Arızalanan zırhlı polis aracını vatandaşlar itti

Yeni sürecin yansımaları! Görüntü Hakkari'de kaydedildi
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
Avukatı açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı

Avukatı Açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı
Okulda 'Andımız' krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama öğrenciler durmadı

Okulda "Andımız" krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama...
İndirim izdihamı: Haberi alan mağazanın önündeki kuyruğa koştu

Haberi alan kendini sokağa atınca ortaya bu görüntü çıktı
Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek

Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan tartışma yaratacak 'kedi' kararı

Savcılıktan tartışma yaratacak karar! Adliyedeki kediler toplanacak
Parfüm deposundaki yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu

Parfüm deposundaki yangında vefat eden 6 kişinin kimlikleri belli oldu
Feci kazada bilanço ağır! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kazada bilanço ağır! Çok sayıda ölü ve yaralı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.