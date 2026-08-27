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Diyarbakır'da Otomobil Tarlaya Uçtu: 1 Yaralı

Diyarbakır'da Otomobil Tarlaya Uçtu: 1 Yaralı
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak tarlaya uçtu ve takla atıp ters döndü. Kazada yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da otomobil tarlaya uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkıp tarlaya uçtu. Takla atarak ters dönen araçta yaralanan 1 kişi, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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