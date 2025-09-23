Haberler

Diyarbakır'da Otomobil Tarandı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Diyarbakır'da Otomobil Tarandı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Diyarbakır'da Otomobil Tarandı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Haber Videosu

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda, bir otomobil tarandı ve 24 yaşındaki Ali Kaplaner hayatını kaybetti, 45 yaşındaki M.B. yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde bir otomobilin taranması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Lice ilçesi kırsal Çavundur Mahallesi'nde iki ailenin fertleri arasında öğlen çıkan kavgada 1 kişi bacağından yaralanmıştı. Akşam saatlerinde Kocaköy ilçesi kırsal Gözebaşı Mahallesi'nde taraflar tekrar karşılaşınca bir otomobilden inen kişi veya kişiler, husumetli oldukları tarafın otomobilini uzun namlulu silahla taradı.

Otomobilde bulunan M.B. (45) ve Ali Kaplaner (24) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaköy Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralılardan Kaplaner, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaplaner, cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump'tan NATO ülkelerine 'Rus uçaklarını düşürün' çağrısı

Dünyayı tedirgin eden çağrı: NATO ülkeleri, o uçakları düşürmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi! İsrail'e sert tepki

BM kürsüsünde bir kez daha hiçbir liderin yapamadığını yaptı
Yaşlı adam, eğlence mekanından çıktıktan sonra aracında son nefesini verdi

Eğlence mekanı çıkışı son nefesini verdi! Yaşlı adamın sır ölümü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara Büyükşehir Belediyesi operasyonu sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama

Belediye operasyonu sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.