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Diyarbakır'da Otomobil Takla Attı: 3 Ağır Yaralı

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu 3 kişi ağır yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 3 kişi ağır yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Kayapınar ilesinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 21 AEA 683 plakalı otomobil, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda yol kenarındaki toprak ve taş yığınına çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araçtan 2 kişi dışarı fırladı. Kazada M.S., S.K. ve Y.A. ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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