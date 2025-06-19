Diyarbakır'da Otomobil Sulama Kanalına Düştü, Sürücü Kurtarıldı

Diyarbakır'da Otomobil Sulama Kanalına Düştü, Sürücü Kurtarıldı
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu sulama kanalına düşen otomobildeki Elif K. (34), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayda sürücünün sağlık durumu iyi.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde otomobiliyle sulama kanalına düşen sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Gürdoğan Mahallesi'nde Elif K. (34) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü, ters dönen otomobilin içinden itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sürücünün sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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