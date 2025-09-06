Haberler

Diyarbakır'da otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil sulama kanalına düştü. Olayda 22 yaşındaki Mercan Kaplan hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin kırsal Yatır Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, sulama kanalına düştü. İhbar üzerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilde bulunan 2 kişi, çevredekiler tarafından çıkartıldı. Olayda Mercan Kaplan (22), sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücünün sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DİYARBAKIR

