Diyarbakır'da otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin kırsal Yatır Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, sulama kanalına düştü. İhbar üzerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilde bulunan 2 kişi, çevredekiler tarafından çıkartıldı. Olayda Mercan Kaplan (22), sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücünün sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DİYARBAKIR