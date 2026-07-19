Diyarbakır'da trafik kazası: 3 yaralı
Diyarbakır Çınar'da otomobilin refüj sulama aracına arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde otomobilin sulama aracına arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, ilçe merkezinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, refüj sulaması yapan araca arkadan çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı